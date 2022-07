Nicolas DANDO

Ingénieur diplômé des Arts et métiers (ou ENSAM) en Ingénierie des Systèmes Complexes en alternance chez THALES ALENIA SPACE, j'évolue depuis trois ans dans une PME travaillant dans des domaines porteurs tels que les énergies renouvelables offshore, le nucléaire, le spatial, l'aéronautique et l'industrie mécanique.



La diversité des projets traités et mon parcours professionnel m’ont permis de compléter mes aptitudes techniques et de développer mes capacités organisationnelles et relationnelles.



L’investissement personnel, l’autonomie et le savoir-faire sont les mots clés du poste que j’occupe actuellement. Un poste qui me permet de gérer des projets techniques, de l’établissement du cahier des charges avec le client, jusqu’à la recette et la livraison de la machine en passant par les phases d’avant-projet, de conception et de dimensionnement, de définition, de suivi de la fabrication et des sous-traitants, ainsi que les essais et la certification. De plus, en parallèle de mes missions techniques, j'ai la responsabilité du bureau méthode composé de 3 dessinateurs projeteurs au sein de l’entreprise partenaire qui réalise la fabrication des machines que l’on conçoit.





Mes compétences :

Catia v5

AutoCAD

SolidWorks

Proengineer

RDM6

Abaqus/CAE

ENOVIA

IDEAS

Recherche et Développement

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Conception mécanique

Recherche de concept