Régis DANDO

Ingénieur + MBA, 20 ans d'expériences en R&D et Innovation, avec une forte sensibilisation à l'économie circulaire et plus spécifiquement à l'éco-conception et à la remanufacture de produits (eng. remanufacturing).



Je monte en compétences des hommes et des femmes au sein des entreprises pour développer des produits et activités innovantes et responsables, et pour les mettre en oeuvre.

J'explore les marchés et les technologies pour révéler des opportunités, je développe des concepts, et les pilote à travers le process d'innovation pour mettre sur le marché des produits et services innovants.

J'ai notamment mis sur le marché une innovation de rupture : le microondes SPOUTNiK de BRANDT et de nombreuses innovations incrémentales dans l'électroménager et les produits de plomberie.



Mon objectif est de permettre aux entreprises de maximiser leurs profits et de créer de la valeur au sein de l'économie circulaire.



- Directeur R&D Innovation

- Économie Circulaire

- Eco-conception

- Remanufacturing

- Management de Projets et Équipes

- Mise en oeuvre de l'innovation

- Stratégie Innovation et Marketing

- Eco-Ingénierie



Mes compétences :

Management R&D

Management Innovation

Gestion de Projets

Gestion de l'innovation

Innovation et Environnement

Mise en oeuvre de l'Innovation

Economie Circulaire

Remanufacturing