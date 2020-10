Nicolas DAUSSE

Fort de mes années d'expériences au sein de l'agence CEDEO NANTES, On m'a proposé d'intégrer l'agence Satellite d'ANCENIS sur un poste de Responsable d'Agence. Ce poste me permet d'être au coeur de l'action au niveau du développement de l'activité commerciale du secteur qui m'a été confié.



Au travers cette opportunité, j'ai découvert les différentes gestions commerciales, logistiques et de sécurité d'un point de vente, très passionnantes qui comblent mon envie d'apprendre et de progresser.



CEDEO est une enseigne du groupe DSC (Distribution Chauffage Sanitaire), affilié au Groupe Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, qui compte plus de 180 points de vente en France dont 35 dans l'Ouest de la France, 1iere région commerciale CEDEO. (Bretagne, Pays de Loire, Vendée, Poitou-Charente).



Mes compétences :

Animation commerciale

Ténacité et volontaire

Engagement personnel

Plan d'action commercial

Relationnel clients

Management des hommes

Animation d'équipes

Installation

Gestion

Organisation

Rigoureux

Satisfaction client

Distribution

Esprit d'équipe

Commerce

Relations sociales

Autonomie