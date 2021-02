Nicolas DECORNET

Suite à ma formation à l'Université de Technologie de Belfort Montbéliard et process de fabrication, j'ai peaufiné mes compétences sur le terrain pendant plus de 10 ans d'activité professionnelle.

J'ai développé mes connaissances en CFAO, usinage, prototypage et gestion de projet au sein du groupe Focal JMLab et chez TopSolid.

J'ai ensuite ajouté une dimension managériale à mon cursus dans l'entreprise Vigier.

Pour finir, mon expérience dans l'entreprise CEDAM m'a permis de m'améliorer dans les domaines de l'informatique, la gestion ERP, la gestion de production/stocks et l'amélioration continue.