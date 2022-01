Www.rouxel.com



Co-Gérant de la société Blois Distri Pros avec mon épouse, nous avons créé le premier magasin franchisé de l'enseigne Rouxel début 2009 à Blois.

Passionné par le commerce et l'économie, être au contact des professionnels au quotidien est un véritable épanouissement.

Je suis depuis 2020 Maire de Vernou en Sologne, 3ème mandat d'élu dans cette commune solognote où j'ai été tour à tour conseiller municipal et adjoint.

Je suis également responsable et membre d'associations.