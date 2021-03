Nicolas DELAPLACETTE

Diplômé d'un Master 2 en Marketing digital et E-business et dans le cadre de l'alternance j'ai accompagné le développement digital de la jeune marque de linge de maison Drômoise Dresseur de Tables pendant plus de 2 ans. Pour compléter mon expérience j'ai effectué un stage de fin d'études de 5 mois chez PAREDES au sein du service Marketing en tant qu'Assistant marketing digital dans le but d'une refonte du site corporate et de la mise en place d'un site e-commerce.

Fort de ces 3 années d'expériences je souhaite aujourd'hui évoluer dans une entreprise jeune et dynamique où je pourrais apporter mon expertise digitale ainsi que les nombreuses compétences professionnelles que j'ai pu acquérir.