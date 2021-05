Nicolas DORE

Responsable d'affaires en électricité Tertiaire chez SPIE IDF N.O, je pilote l'activité commerciale et organise les travaux d’une équipe terrain qui s'appui sur des techniciens de bureau d’études, des administratifs et autres services supports.



Cette pluridisciplinarité m’aide à mener à bien mes projets professionnels en considérant les contraintes de l'existant et les normes / réglementations en vigueur, et en ayant pour principaux objectifs la sécurité des collaborateurs et l'amélioration continue de la qualité, des coûts et des délais.



Mes formations antérieures et mes expériences professionnelles passées, m’ont permis d’acquérir des compétences techniques, organisationnelles, humaines et économiques nécessaires au métier d’ingénieur et plus particulièrement de manager.



Ma passion pour le sport me permet de renforcer sainement mon esprit sportif et conquérant et ainsi consolider cet épanouissement professionnel.



Mes compétences :

Achat

Amélioration Continue

Appel d'offres

Bâtiment

Construction

Electricité

Electricité domestique

Gestion de projets

Management

Management technique

Processus achat

Technique

Ingénierie