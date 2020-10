Nicolas FERRIER

Après des études universitaires de philosophie (Aix Marseille Université, Paris IV Sorbonne) et une école de théâtre (Theatre en actes, Paris), j'ai travaillé dans le milieu culturel et social pendant une quinzaine d'années. J'ai opéré une synthèse de ces expériences dans une thèse de doctorat en littérature française et comparée (Paris IV Sorbonne) publiée aux PUPS en 2012 sous le titre "Situations avec spectateurs, recherche sur la notion de situation". Après quoi j'ai suivi des études en psychothérapies psychopathologie, psychologie clinique (AMU Master PPPC 2016-2018) et une formation en praticien d'hypnose ericksonienne (90h chez Way Inside) pour exercer aujourd'hui en tant que psychologue clinicien (cabinet libéral à Marseille, 7 Square Stalingrad 13001) et en pédopsychiatrie au centre hospitalier Valvert (13012) dans le domaine de l'autisme infantile.