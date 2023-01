Nicolas FERRON

Originaire de Charentes-Maritime, je me suis dirigé vers les métiers de l'ECM, et spécifiquement sur les solutions de dématérialisation et de GED.



Cette expérience m'enrichie à tout point de vue, et me permet d'évoluer dans les divers domaines que sont les banques, les assurances, les services publiques, et sociétés de crédits.



Mes compétences :

Nuxeo

GED

KOFAX Capture by KOFAX

Kofax et Kofax Transformation Module

FileNet

Exstream

Mathématiques

ABBYY FlexiCapture

Dématérialisation

Gestion de contenu