Nicolas FOSSÉ

Aujourd'hui, préserver l'environnement et la santé des travailleurs sont des préoccupations primordiales et indispensables pour une entreprise.



Titulaire d'un Certificat Consulaire d'Assistant Qualité Sécurité Environnement et d'un BTS d'Animateur Qualité Hygiène Sécurité Environnement, j'ai acquis ces onze dernières années une expérience professionnelle que je souhaiterais mettre au profit de votre groupe.



D’abord, j’ai acquis une première expérience formatrice de six ans dans une entreprise prestataire de services en maintenance industrielle en tant qu’assistant Qualité Hygiène Sécurité Environnement puis en tant qu'animateur QHSE.

Ensuite, j’ai développé une certaine polyvalence, en exerçant de nombreuses missions dans ce même secteur d'activité (coordonnateur HSE, animateur de prévention, correspondant QHSE) en évoluant dans des domaines aussi divers et variés tels que la pétrochimie, le pharmaceutique, l'énergie et la chimie.



Je serai ravi de pouvoir mettre à votre disposition mes compétences professionnelles et mes qualités en termes d'organisation, de rigueur, de communication et d'ouverture d'esprit.

Motivé, disponible et force de proposition, je pourrais vous exposer plus en détail mon profil lors d’un entretien.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Audit

Petrochemicals

Nuclear Plant

Public Health