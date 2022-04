Heart PROTEKT

HEARTPROTEKT est une société issue de la réflexion d'urgentistes et de secouristes qui travaillent sur la couverture des risques des malaises cardiaques en France.

Pour couvrir ce risque il faut FORMER un maximum de personne aux gestes de premiers secours et INSTALLER un maximum de défibrillateur sur le territoire.

Nous sélectionnons les appareils les plus performants et nous vous apportons une solution globale et personnalisé.



AUDIT CONSEIL VENTE LOCATION INSTALLATION FORMATION MAINTENANCE