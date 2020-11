Nicolas GALLIEN

Après plusieurs années dans les domaines de la communication et de la relation clientèle, j'ai réorienté ma carrière en me tournant vers une formation en alternance de journaliste avec lÉcole supérieure de journalisme de Montpellier.



Ayant un attrait pour la presse écrite, je suis en poste au Dauphiné Libéré, en tant que journaliste de terrain, à l'agence de Romans-sur-Isère. Polyvalent, je suis capable d'évoluer sur les supports papiers et web.



Rigoureux et enthousiaste, j'ai toujours considéré mon travail comme une source d'épanouissement personnel. Pour toutes autres informations, n'hésitez pas à me contacter.