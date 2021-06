Nicolas GALLOUËT

Convaincu que l’homme est toujours au centre de toutes les réussites, je partage pleinement les valeurs du groupe Auchan Retail.



Notre politique tarifaire et la guerre des prix enclenchée par les différents acteurs de la grande distribution nous poussent à optimiser la rentabilité de nos sites.

En ce sens, je suis garant des lignes intermédiaires du compte permettant le financement du pas cher auprès de nos clients. Toujours dans un souci de justice mais également de fermeté, mes collaborateurs savent ce que j’attends d’eux.



La présentation d’un commerce dynamique, le travail des AHT, l’optimisation de la marge et la lutte contre la démarque font partie de mes tâches quotidiennes.



La relation client est également pour moi un axe particulièrement différenciant et est au cœur de mon métier afin d’atteindre mon ambition d’excellence dans la proximité client.



Mes principaux axes de travail reposent donc sur le bien-être de mes collaborateurs, la garantie de l’atteinte de mes objectifs et ceci toujours dans le but de satisfaire au mieux mes clients en leur proposant des magasins accueillants, au commerce dynamique, pas cher avec des produits d’une qualité irréprochable.



Mes compétences :

Gestion d'un centre de profit (RH, CEA, CM, FGX).