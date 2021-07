Nicolas GASSEND

Mes 7 premières années dans le monde du travail m'ont permis de découvrir différentes étapes de la vie d'une puce sans contact (layout, debug, validation, caractérisation et test).



Je me suis par la suite spécialisé dans le développement des outils de tests (carte a pointes et interface de communication).



Pour en arriver depuis maintenant un an et demi au développement d'un nouvel environnement de test basé sur un environnement labview avec des cartes PXI et des systèmes électroniques spécifiques.



Maintenant que la mise en production de ce nouvel équipement est imminente, je souhaite donner un nouvel élan à ma carrière en me dirigeant vers des postes avec une consonance plus managériale ou commerciale tout en gardant le coté technique qui fait ma force.



Un des points forts de mon expérience est qu'il y a 12 ans nous étions une start-up de 10 personnes et que nous sommes à l'heure d'aujourd'hui 100 personnes avec toute les difficultés et les besoins d'adaptation que cela a demandé.



Mes compétences :

Microélectronique

Industrialisation

Hardware

Test

Labview

Engineering