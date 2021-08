Nicolas GHÉWY

Depuis 2017, j'ai pris plaisir à développer le projet de la Core Factory !

Ce projet, c'est la continuité d'une expertise acquise pendant plus de 10 ans dans diverses fonctions occupées dans le secteur du nettoyage.



L'ambition : Aider les entreprises à se recentrer sur leur Core-Business et libérer les ressources essentielles de l'entreprise, les Hommes et le Temps



La méthode : Aborder chaque projet comme un nouveau et repartir "from-scratch" pour laisser parler innovation et créativité.



Le savoir faire : Ecouter les utilisateurs et s'adapter à un mode de travail spécifique à chaque entreprise, pour ensuite analyser les besoins, demandes et contraintes de chaque entreprise



L'objectif : Apporter des réponses et des solutions simples à des problématiques complexes, en déployant des outils efficaces, multiples et transverses



Le résultat : Des prestations améliorées, un qualité accrue et un système centré sur la satisfaction utilisateur





Si après ces quelques lignes vous vous sentez concerné(e) par un ou plusieurs sujets alors nhésitez pas à me contacter afin déchanger plus en détails, que ce soit sur un partenariat, une collaboration ou un simple partage entre professionnels.