J'ai créé mon domaine viticole à St Chef, à proximité de Bourgoin-Jallieu. La région dauphinoise a eu, par le passé, un immense vignoble d'une superficie de 35000 ha. Elle a aussi un encépagement local très important, une quinzaine de variétés autochtones, qui représente un potentiel qualitatif hors norme.

C'est dans cette optique que je suis devenu vice-président du "Centre d'ampélographie alpine Pierre Galet" à Montmélian, en Savoie. Cette association travaille pour la préservation et la valorisation des cépages de l'arc alpin, elle aide aussi les vignerons pour le reclassement administratif de ces variétés.

Le but est d'entretenir une certaine idée de la diversité des vins français, qui est leur principal atout.

J'ai retrouvé "sur le terrain", lors de nos prospections ampélographiques, plusieurs cépages en voie de disparition: le Mècle, la Sérénèze, l'Onchette, le Plant d'Apremont.Il faudra encore quelques années de patience avant de déguster les premières cuvées!

Je commercialise une bonne partie de mes vins en local, mais aussi à l'export à New York, Philadelphie, Tokyo, Montréal, Toronto, Oslo.



Pour plus d'informations: www.vins-nicolas-gonin.com

Ci-joint le lien vidéo de la conférence du Trièves sur les cépages de l'Isère:

https://www.youtube.com/watch?v=TKVmvrk1N30



Cordialement,



Nicolas Gonin.



