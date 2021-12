Nicolas GUERIAUD-SORÇABAL

Historien des arts et du patrimoine indépendant



J'officie sur la Côte Basque, l'Aquitaine et le Béarn



Mes domaines d'intervention :

- Expertises, inventaires, recherches historiques

- Ingénierie culturelle, montage de projets, lien avec partenaires

- Médiation culturelle, enseignement, visites guidées, conférences, ateliers

- Promotion, valorisation du patrimoine (artistique, culturel, architectural ...)

- Écriture (livres, articles), multimédia



Spécialités : Architecture civile, Régionalisme, Urbanisme, Paysages, Développement Durable, Arts Nature, Arts décoratifs, Mobilier, Sculpture, Côte Basque, Styles néo, Balnéaire, Art Nouveau, Art Déco, Néo-basque, 19ème - 20ème siècles



En parallèle,

Président de l'Association Giltzarri à Saint-Jean-de-Luz, Valorisation et protection des patrimoines architecturaux, artistiques, naturels et paysagers du Pays Basque

Chef de l'entreprise Arts Nature, création, restauration de meubles anciens, remise en couleur



Mes compétences :

Médiation culturelle

Recherche scientifique

Accueil visiteurs et clients

Écriture

Guide

Inventaire

Médiation

Promotion

Art

Enseignement

Histoire

Tourisme

Culture

Documentaire

Animation du patrimoine