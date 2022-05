Nicolas GUILLEMANT

"Doté d'une volonté tenace et d'une foi bien ancrée en son métier, Nicolas développe toutes les pistes et les ressources nécessaires pour répondre aux besoins de ses clients tout en favorisant les débouchés positifs et durables aux salariés intérimaires. Sa capacité d'ouverture aux autres en fait un collègue digne de confiance. Il ressort toujours une idée positive ou une bonne pratique à exploiter à l'issue d'un échange avec Nicolas."



Eva HULOT (4 janvier 2015), Eva a travaillé directement avec Nicolas chez ID'EES INTERIM



Mes compétences :

Insertion socioprofessionnelle

Gestion de projet

Management