Nicolas GUILLOT

L'aspect technique de mon métier m'est indispensable : construire un socle technique sur lequel bâtir un projet, assurer l'efficacité et la simplicité des solutions et des outils, ...

Ce travail prend tout son sens dans le contexte métier du projet que j'aime appréhender et modéliser.



L'expérience d'un certain nombre de projets concrets m'a permis de trouver un équilibre entre la perfection et le pragmatisme pour des architectures et conceptions efficaces. Ces dernières sont devenues des étapes incontournables dans ma façon de travailler.



Mes compétences :

Javascript

HTML

jQuery

Linux

PHP

UML

Boost

Scrum

C++

Qt4

Enterprise Architecture

Python/PyQt4

Eclipse

Visual c++

Agile Development

CSS

STL