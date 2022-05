Nicolas GUILLOT

Passionné par le secteur du BTP, mes 10 années d'expériences professionnelles dans le domaine de la construction m'ont permis d'acquérir des compétences techniques et managériales solides dans la gestion de projet en bâtiment.

Grâce à mes différentes expériences, j'ai pu développer ces dernières années des compétences en termes de :

- Pilotage de projet en conception/construction

- Gestion administrative et financière

- Planification et respect des délais

- Relationnel client, sous-traitants et fournisseurs

- Management d'équipes

- Maîtrise des achats

- Reporting et retour d'expérience



Mes compétences :

AutoCAD

Allplan

Project

Microsoft Office

Gestion budgétaire

Management

Bâtiment

Gestion de projet

Relations clients

Gestion de la production

Respect des délais

Planification