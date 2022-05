Nicolas GUILLOUET

Passionné d'informatique depuis 1998 et professionnel depuis 2003, j'ai pu au cours de ma carrière aborder différents aspects du monde de l'informatique.

Après 14 ans d'expérience, j'ai la chance d'avoir plusieurs cordes à mon arc, tant :



- Pour les aspects fonctionnels avec la gestion de différents projets, où j'ai pû mettre à profit mes compétences dans différents domaines d'application et où j'ai su utiliser mon sens du relationnel et mes capacités rédactionnelles.

- Pour tout ce qui concerne l'ingénierie en informatique, que ce soit pour la conception d'architectures, les études en tant que consultant, mais aussi dans la conception de technologies innovantes en tant qu'ingénieur de recherche

- Pour la partie technique dans laquelle j'ai pu couvrir un large panel des technologies utilisées en informatique de l'Internet, que ce soit côté frontend ou backend.



Mes compétences :

AJAX

Internet

JAVA

Jena

Linux

Lucene

OWL

PHP

Rails

RDF

Ruby

Ruby on rails

Sémantique

Solr

Web

Web sémantique

SQL

SPARQL

Clojure

Elasticsearch

Relationnel

Rédaction technique

Architecture logicielle