Nicolas GURY

-Gestion de la procédure de passation des marchés,

-Conseils et informations sur des questions d’ordre juridique.

-Rédaction des pièces administratives constitutives des dossiers de consultation des entreprises.

- Veille juridique

- Conception et développement des outils de contrôle des procédures

- Examen du contenu des rapports d’analyse des candidatures et des offres, vérification de la bonne application des dispositions particulières et réglementaires ainsi qu’au respect des stipulations contractuelles.