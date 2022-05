Nicolas GUYADER

14 rue Frédéric Mistral

49100 Angers

tél: 06.63.88.49.37

e-mail: nicoguyader@hotmail.fr

25 ans

permis B (avec voiture)



Compétences:



Logiciels industrielles ( Autocad, Solid works, Top Solid), travail sur diverses machines, fabrication, pose et rénovation de menuiseries extérieures et intérieures, travaux bureau d'étude, lecture de plan, conception de plans, maîtrise de l'étanchéité, isolation et finitions, travail sur différents supports.



Formation:



- 2013: Titre de professionnel Menuisier Alu/PVC (GRETA d'Angers)



- 2011: BTS productique bois et ameublement option gestion industrielle (lycée de l'Elorn 29)



- 2009: Baccalauréat Professionnel Technicien Menuisier Agenceur (lycée Jean Bertin 49)



- 2007: BEP bois et matériaux associés (lycée de Narcé 49)





Expérience:



- Avril 2014-Septembre 2014 : Menuisier poseur

Fenêtre d'Anjou (Ouest Atlantique Distribution)



Pose de différentes menuiseries bois, Alu/PVC, portes de garage, volets



- Octobre 2013-Janvier 2014 : Menuisier poseur

Atelier Bouesnard



Pose de différentes menuiseries bois, Alu/PVC, tous types d'agencement



- Juillet 2013-Septembre 2013 : Menuisier poseur

Entreprise James Babin



Agencement intérieur ( pose plinthes, agencement placard, cuisines)



- Juin 2013 : Menuisier poseur Thevenin SA



Pose de menuiseries intérieures et extérieures



- Mars-Juillet 2012: Menuisier d'atelier et de pose

SARL Rautureau (Vendée)



Fabrication et pose d'escaliers sur mesure



- Septembre-Décembre 2011: Menuisier d'atelier

Les Charpentiers de L'Atlantique ( Vendée)



Fabrication de maison ossature bois



- Juillet -Septembre 2011: Menuisier poseur

Atelier Richet et Les Menuisiers Réunis



Pose de menuiseries, agencement cuisine, travail sous traitance pour Thyssens ascenseur







Mes compétences :

AutoCAD

TopSolid

Microsoft Office