Nicolas GUYADER

La performance en entreprise passe par une stratégie définie et communiquée à toutes les parties prenantes.

Les objectifs stratégiques doivent être déclinés sur une perspective humaine ( information, organisation, compétence), sur la maîtrise des processus, sur la satisfaction de nos clients et sur l'atteinte des résultats demandées par nos actionnaires.



L'enjeu doit être partagé à tous les acteurs de l'entreprise pour atteindre le niveau de performance souhaitée.



Aujourd'hui, le contrôle de gestion doit permettre d'orienter les managers à une vision globale des objectifs stratégiques à atteindre qu'ils soient quantitatifs ou qualitatifs et d'assurer aux dirigeants la validité du chemin pris.



Mes compétences :

Homme de terrain

Restauration

commerce, management, gestion.

Management

Pilotage de la performance

Gestion de la performance

Stratégie