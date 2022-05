Nicolas GUYARD

Chimiste de formation initiale, je me suis progressivement intéressé aux sciences environnementales puis aux problématiques de développement durable.

En mission VIE en INDE ou les différences culturelles sont importantes, j’ai appris à développer des qualités d’adaptabilité, d’autonomie et d’écoute afin de répondre à différentes problématiques tous en satisfaisant les attentes de chacun.

Domaine d’expertise : Management environnementale et des risques dans un contexte international.





Mes compétences :

Sens des relations humaines

Capacités d'analyse et de synthèse

Qualités rédactionnelles

Aisance à l'oral

Animation de réunions

VIE

Réglementation ICPE

Chimie

Norme ISO 14001