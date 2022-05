Nicolas GUYOT

En tant que développeur web et mobile, je sais travailler sur une grande variété de projets, des CMS aux Frameworks. Je participe à la conception, développe les applications, parfois même forme les personnes de mon équipe aux technologies que je maîtrise. J'ai également des notions de base de design et d'ergonomie et suis habitué aux normes W3C et WAI, normes à mon sens importante pour la qualité et la visibilité du web.



Mes compétences :

Javascript

MySQL

PHP

CSS

JQuery

Wordpress

PHP Objet

Symfony2

Prestashop

Drupal 7

Responsive Design

HTML 5

Gestion de projet web

Omeka

Accessibilité du Web

Node.js

AngularJS

MongoDB