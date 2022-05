Nicolas GWINNER

Nicolas est actuellement Directeur Général, en charge des Opérations Europe, Moyen Orient et Afrique de Hotels At Home, Leader des Programmes de Vente aux Particuliers pour les Groupes Hôteliers.



Depuis qu'il a lancé la filiale EMOA en 2004, Nicolas a été responsable de l'implémentation et du développement d'une infrastructure complète incluant des sites de E-Commerce et d'un service client multilingues, d’entrepôts en France et aux Emirats Arabes Unis ainsi que d'un réseau de plus de 150 sociétés de livraison et d'installation.



Nicolas travaille en relation avec des Groupes Hôteliers internationaux pour lesquels il a lancé plus de 10 programmes qu'il gère avec son équipe de 15 personnes. Il travaille actuellement au développement de l'activité avec de nouveaux Groupes Hôteliers en Europe et en Asie ainsi qu'avec des acteurs majeurs du E-Commerce.



Précédemment, Nicolas a travaillé au sein du Groupe Accor, Leader Européen de l'Hôtellerie et des Services, ou il a développé des compétences dans les services en ligne pour l'industrie hôtelière. Il a également travaillé chez Plurimedia, Web Agency du Groupe Lagardère, ou il a été en charge de projets Internet importants avec une équipe projets de 10 personnes.



