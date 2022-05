Nicolas HABAS

J'ai réalisé mon premier court métrage de fiction en 2000, dans le cadre d’un Défi Jeunes. En 2004, j'écris et réalise Le Mal de Claire, qui bénéficie d’une large diffusion en festivals, ainsi que d’une diffusion sur France 3. Mauvaise graine est mon troisième court métrage de fiction.



J'écris actuellement un long métrage et réalise des films corporate, des clips et des vidéo danses.



Polyvalent et autonome (je gère mon propre parc de matériel et je dispose d'un studio de tournage), je suis à votre disposition pour tous vos projets...



Mes compétences :

Montage vidéo

Réalisation audiovisuelle

Ecriture

Prise de vue vidéo

Direction artistique

Direction d'acteur