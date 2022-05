Technicien gestionnaire en Distributeurs Automatiques

- Concevoir et proposer un espace de pause convivial autour d'un distributeur de boissons chaudes

- Boissons chaudes, froides, produits alimentaires, fontaines à eau sur réseau

- Préparer, regler, installer, entretenir et dépanner un distributeur automatique

- Optimiser et maintenir la qualité d'un café ou d'une boisson chaude







Mes compétences :

Distributeurs automatiques