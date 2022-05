Nicolas HAMM

Voilà bientôt 10 ans que j'ai commencé ma carrière professionnelle, au sein du Groupe PSA Peugeot Citoën sur le site de Poissy dans les domaines de la production de véhicules puis de la maintenance industrielle.



Compétences



Management d'équipes pluridisciplinaires - Mise en place management visuel - Reporting - Déploiement méthodologique - Ecriture de plan de maintenance corrective, préventive et prédictive - Construction et suivi de budgets - Sécurisation des installations industrielles - Gestion de projets - Organisation d'événements manager





Experiences professionnelles :



Responsable Maintenance Opérationnelle Unité Emboutissage

•Pilotage des 5 équipes de maintenance opérationnelle présentes 24h/24h - 7j/7 - électriciens, électromécaniciens, mécaniciens, métalliers

•Supervision des dépannages des installations sur les domaines électrique, mécanique, hydraulique, pneumatique, automatisme

•Organisation et optimisation du plan préventif des installations de production, de mise au point et machines outils (4 000 heures/an pour 6 professionnels)



Responsable Méthodes Maintenance Installations Unité Emboutissage

•Mise en place méthodologie de dépannage (5 pourquoi, film d'intervention...)

•Coaching des intervenants sur les outils de résolution des pannes

•Gestion du stock pièces de rechange et traitement de l'obsolescence des composants

•Ecriture et conduite du plan moyen terme de l'atelier

•Budget de 2.000 k€ dédié aux coûts d'exploitation et travaux lourds de maintien au potentiel, amélioration et traitement de l'obsolescence

•Pilotage sous-traitance et travaux internes maintenance

•Pilotage de la démarche de remise en conformité réglementaire des installations du parc (analyses de risques SERP, constitution des cahiers des charges, consultation, supervision des travaux, réception)

•Encadrement de 15 techniciens de maintenance : électriciens, mécaniciens, automaticiens, dessinateur, coordinateur de travaux



Responsable de Groupe Fabrication Unité Emboutissage

•Gestion d'une équipe de production de pièces brutes (env. 50.000 / jour) sur 11 lignes de presses de découpe et de reprise - Encadrement 5 ETAM et environ 100 agents de fabrication : pontiers, caristes, agents de fabrication, retoucheurs sur tôle, conducteurs d'installations

•Machines de 5.200 à 600 tonnes - emboutissage de tôles de 0.2 à 3 mm d'épaisseur

•Mise en place des organisations métiers, pose et suivis des objectifs de performance et de qualité

•Formation des ETAM et opérateurs du site au Système de Production PSA (SPP) sur le rôle de l'opérateur dans l'amélioration continue



Responsable de Groupe Projet Industriel "Nouvelle ligne de production" Unité Montage

•Pilotage transversal du projet : travaux de génie civil (sur 12.000 m²), travaux d'installation du process, organisation et pilotage des essais du nouvel atelier sans perte de production, réception et démarrage série de la nouvelle ligne de montage - selon les orientations métier en vigueur (solutions techniques éprouvées sur d'autres de production)

•Budget : 26.000 k€

•Participation régulière aux CHSCT afin de présenter les choix techniques, l'avancement des travaux et les solutions de réduction des nuisances à proximité du chantier



Responsable Management Amélioration Continue Unité Montage

•Mise en place et pilotage des démarches participatives sur l'ensemble de l'unité

•Coaching des Unités Elémentaires de production de l'atelier sur les démarches d'amélioration continue

•Organisation et pilotage des séminaires de l'unité Montage (80 participants)

•Organisation et pilotage des événements communication de l'unité Montage

•Encadrement de 6 ETAM



Responsable d'une Unité Elémentaire de production Unité Montage

•Encadrement de 25 agents de fabrication sur un secteur enligné - production de Peugeot 206





Formation



Ingénieur généraliste ICAM (Institut Catholique des Arts et Métiers) - Lille - Promotion 2002



Orientation mécanique

Prépa intégrée ICAM

Bac S option mathématiques



Anglais Anglais courant

TOEIC : 905 pt



