Nicolas HAMON

Compétences techniques :

• Mise en place de méthodes de travail pour la CAO 3D.

• Analyse fonctionnelle, conception CAO et dimensionnement de structures.

• Utilisation d’outils informatique pour la résolution de calcul par éléments finis.

• Réalisation de procédure de test / Essais et Calcul.

• Veille technologique.

• Procédés de fabrication.



Compétences en management :

• Organisation et gestion de projet.

• Encadrement d’équipes technique.

• Suivi d’étude de sous-traitance, relation fournisseur.



Mes compétences :

CAO