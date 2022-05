Nicolas HANON.

De formation technique informatique et réseaux, j'ai su évoluer et développer mes compétences dans le domaine des Télécoms.

J'accompagne désormais notre équipe commerciale dans la qualification et la cotation de solutions Informatique et Télécoms complexes.

J'ai également un rôle de formateur et conseil sur les nouvelles technologie Télécom & Cloud auprès de notre équipe commerciale et clients.



Mes compétences :

Cisco Certified Network Associate

Cloud computing

VoIP

Réseau

Télécommunications

VPN