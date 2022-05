Nicolas HAUTIÈRE

Mon projet professionnel consiste à travailler au rapprochement entre les besoins opérationnels des maîtres d’ouvrages publics et les métiers de la recherche. Au-delà du recensement des besoins et de l’inscription de ceux-ci dans les agendas de recherche, il s’agit de concevoir des dispositifs collaboratifs concrets à même de faciliter la production de connaissances et de favoriser le déploiement opérationnel des meilleures idées. A court terme, ce projet professionnel peut se concrétiser en occupant un poste de chef de projet en charge du pilotage d’un tel dispositif, de chercheur sénior en établissement de recherche finalisée ou de chef de service dans un service du Réseau Scientifique et Technique. A plus long terme, ce projet professionnel pourrait se traduire :

- par des missions de direction de la prospective et de l’innovation,

- par des missions de direction scientifique et technique.



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Transports intelligents

Traitement du signal et des images