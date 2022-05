Nicolas HEINTZ

Dans l'immobilier d'entreprise depuis 10 ans.

Après une première expérience lyonnaise axée sur les études de marché et le développement de projet Retail (centres commerciaux, Retail Parks) pendant 3 ans, j'ai été en poste à Paris chez Jones Lang LaSalle où ma mission consistait essentiellement en la commercialsation de pieds d'immeubles sur les principales artères commerciales de la capitale (réalisations : ED, Starbucks, Emling, Carre Blanc, Kenzo, etc...).



En janvier 2010, je rejoins la société Euragone en tant qu'asset manager, gestion d'un patrimoine d'immobilier tertiaire haut de gamme essentiellement à Paris. EN janvier 2011, Euragone est absorbé par la société allemande Union Investment Real Estate.



En janvier 2012, je rejoins Yxime Property Management, société du groupe Financière Duval,en tant que directeur régional Rhône Alpes. Mes missions : asset management, gestion technique, gestion de charges, gestion locative, management et développement de l'activité.



En mars 2014, je rejoins Proudreed, première foncière privée française, en tant que responsable de la gestion d'actifs en Rhône-Alpes Auvergne



Mes études : EM Strasbourg, Master II en Géographie et aménagement du territoire à Lyon II.

En outre, je parle couramment l'anglais et l'Allemand.



Mes compétences :

Anglais