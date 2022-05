Je recherche un organisme de formation professionnel auprès des cafés hotels et restaurants sur Nantes qui souhaiterai développer son activité, en proposant une formation sur les cocktails auprès des restaurateurs.

Je cherche également à développer mes prestations de cocktails auprès des particuliers et des entreprises.



N'hésitez pas à me contacter.



Cocktailement votre



Nicolas HEMERY 06 08 07 83 24



Mes compétences :

Curieux / Ouvert d'esprit

Responsable

Sociable

Capacité d'adaptation et goût pour les défis

Champion de france de cocktails en 2001

Vente

Cuisine

Commerce de gros

Restauration

reimplantation d'épiceries

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Ciel Compta