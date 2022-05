Nicolas HÉNAUX

Manager depuis 21 ans, la passion du commerce indéfectible, les circonstances me conduisent à repenser mon projet professionnel.

Ma plus grande satisfaction de ces dernières années est la reconnaissance conjuguée de mes équipes et de ma hiérarchie. Je souhaite reconduire cet enthousiasme sur un business-model qui m'offre des perspectives...



Mes compétences :

Direction multi-sites jusqu'à 120 personnes

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Lean Manufacturing

IBM AS400 Hardware