Marc FLEURET

J'ai tardé à me manifester car je me suis beaucoup investi au lendemain de mon licenciement pour devenir propriétaire avec ma compagne d'une petite librairie indépendante à Figeac dans le Lot après avoir fermement bataillé avec les banquiers qui sont des plus frileux dès lors que nous ne rapportons pas à hauteur de leurs ambitions...Nos premiers huit mois sont des plus encourageants car nous nous donnons enorméméntent mais avec un réel plaisir et ceci quotidiennement. Je me permets donc d'encourager les uns et les autres à réflechir sur le fait que tout est possible si l'on s'en donne les moyens après de mures reflexions sur l'analyse micro-économique surtout quand le macro-économique du métier concerné n'est pas au mieux.Je souligne une évidence : notre maitrise du métier et notre sens du commerce acquis à VIRGIN nous ont beaucoup aidé et nous permettent d'espérer en l'avenir.

Je vous souhaite sincèrement à toutes et tous une pleine réussite dans vos efforts de recherches ou d'évolution.

Marc



