Nicolas HENRY

Bonjour,



J'ai fait mes études supérieures dans l'informatique entre 1994 et 1998 (bac +4). Les cours portaient principalement sur le développement C,C++ sous environnement Linux.

En 1999 j'ai fait le service militaire. J'avais comme mission de gérer les effectifs via un système informatique sur lequel j'ai amélioré quelques scripts SQL.



Entre 2000 et 2001 j'ai travaillé dans une startup (support et développement d'une application intranet).



Entre 2001 et 2012 j'ai géré plusieurs sites Internet (Hébergement, développement php/mysql, conception de backoffice, gestion des contacts (partenariats, visiteurs, modération de forums, ...), amélioration du référencement des sites, publicité, gestion du contenu, ...).



Depuis le début de l'année 2012 je travaille sur des projets "persos" développés avec le FrameWork CakePhp.



En 2013 j'ai développé un Intranet (gestion documentaire) dans une entreprise.



En 2014 jusqu'au mois de juin 2016 j'ai fait du support client pour l'hébergeur Evxonline.



Mes compétences :

Cakephp

Référencement naturel

Création site internet

Webmaster

SEO

Développement informatique

MySQL

PHP 5