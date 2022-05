Nicolas HENRY

Actuellement en post-doctorat à l'ICOA (Orléans) je cherche activement un poste en recherche et développement ou en relation avec mon profil afin d'incorporer une équipe. Motivé possédant des connaissances dans l'étude des activités biologiques de composé testé, je suis intéressé si possible dans la synthèse de composés d'intérêt biologique afin d'appliquer mon savoir faire. J'ai débuté ma carrière avec un baccalauréat en Chimie STL (Sciences et technologies de Laboratoire) CLPI (Chimie de Laboratoire et de procédés industriels. Après cette réussite je décide d'obtenir un DUT de Chimie qui m'a conduit à une Maîtrise et un doctorat en Chimie Thérapeutique. Ma patience et ma curiosité mon conduit à vouloir continuer dans la recherche scientifique.



Mes compétences :

Chimie

Chimie organique

Chimie Organométallique

Chimie thérapeutique

Synthèse