Nicolas HEROUF

De formation initiale universitaire en chimie et en sciences de l'environnement, j'ai complété mes connaissances en 2010 en obtenant le diplôme d'animateur Qualité Sécurité Environnement au Centre d'Etudes Supérieures Industrielles du Mans ainsi que le Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie.

Depuis 6 ans, j'occupe le poste de technicien QHSE au sein du groupe ALTIA (fabrication de cabines de véhicules industriels). J' ai donc acquis de nombreuses compétences dans les 3 domaines du QSE sur 3 sites différents.

Document Unique, FDS, Risques Chimiques, Pénibilité, gestion des déchets, ISO14001, veille, dossier ICPE, ADR, co-pilotage de l'assurance qualité fournisseurs, reporting qualité sont des domaines fondamentaux que je maitrise et qui font de moi un technicien solide et polyvalent..



Mes compétences :

ISO 900X Standard

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

ISO 14001 Standard