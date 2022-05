Nicolas HERVE

Après 8 années d’expérience, je souhaite donner un nouvel élan à ma carrière professionnelle, je suis ouvert à des postes en entreprise :

- Adjoint RAF ou RAF,

- Consultant finance,

- Contrôle de Gestion.



ou en cabinet sur des missions de consulting, ou dans une équipe d'assistance ponctuelle Comptable.



Etant pluridiscplinaire par mes missions effectuées, j'ai pu acquérir des compétences dans les domaines suivants :

- Comptabilité French, US and IFRS GAAP,

- Dans les process informatiques ERP : ( SAGE, SAP, Oracle),

- dans les problématiques liées aux systèmes d'information et à la gestion des flux,

- Contrôle de gestion.



Je vous remercie d'avance à l'attention que vous porterez sur mon profil.



Mes compétences :

Audit

Comptabilité

Contrôle de gestion

Informatique