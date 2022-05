Nicolas HERVIEU

Consultant au sein du cabinet Pluricité et de sa filiale d'enquêtes Synoptic (www.pluricite.fr et http://web.synoptic.pro ), je suis spécialiste des études quantitatives au sein du cabinet. Je maîtrise les aspects méthodologiques et pratiques des études quantitatives, et mets en place des solutions innovantes, adaptées à toutes les problématiques d'enquêtes. Je réalise également des missions d'évaluation en politiques publiques, plus particulièrement sur l'enseignement supérieur, la santé et le développement durable (accompagnement de démarches participatives, agenda 21)



Quelques exemples récents:

- Agence de la Cohésion Sociale et de l'Egalité des Chances (Acsé) : réalisation d'enquêtes annuelles de suivi de dispositifs financés par l'Acsé : Ateliers Santé Ville, Cordées de la Réussite, Accès à la culture, Soutien à la parentalité, Accès à l'emploi, Adultes-relais, Ville Vie Vacances (2011-2014)

- Ministère des Affaires étrangères (MAE) : Evaluation du projet FSP d’«Appui à la réforme de l’enseignement du français et en français à l’Université Libanaise (UL) » (2013)

- Institut Européen de Coopération et de Développement : Evaluation finale externe du projet Graines d'Espérance « Insertion socioprofessionnelle de jeunes au Liban par le renforcement des filières de formation professionnelle et technique» (2013)

- Fonds d'Expérimentation à la Jeunesse (FEJ) : Evaluation en continu du projet SAS en Guyane: lieu de création, d’échange, d’accompagnement et de diffusion de la musique (2012-2014)

- Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) : étude quantitative de l'usage cuisson domestique (2013)

- Université Paris Dauphine : enquête d'insertion auprès des diplômés de l'Université Paris-Dauphine de la promotion 2010 et 2011 (2012-2014)

- DREAL Champagne-Ardennes : étude sur le potentiel d'emploi généré par le développement des Energies Renouvelables dans les Ardennes pour la DREAL Champagne-Ardenne

- Accompagnement d'Agenda 21 locaux : Saint-Genis Laval, Trévoux

- Analyse des Besoins Sociaux (ABS) : Estrablin

- AVISE : étude auprès des structures de l'Insertion par l'Activité Economique (IAE) sur la formation (900 structures) et sur les marchés publics (1100 répondants) pour l'AVISE



Auparavant diplômé d’un Master Développement Durable et d’un Master Management International, j'ai travaillé sur le développement à l’export des PME (missions de prospection, études de marché, diagnostic export) et la gestion de projets (événementiel, projet humanitaire).

J'enseigne également à l'Université Lyon 2 le module Management d'une étude pour le Master 2 EQUADE (Etudes quantitatives pour la décision économique).



Mes compétences :

Agenda 21