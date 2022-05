Nicolas HERVIOU

Actuellement en 1ère année de Master à l'IPAC, je recherche une société pour effectuer ma deuxième année de Master en alternance du 1er Septembre 2015 à Août 2016 sur un poste à responsabilité correspondant à mon Master Management Commerce et Entrepreneuriat.



Je suis quelqu'un de travailleur, impliqué et très motivé.



Mon objectif est d'accéder à un poste à responsabilité d'ici 3 ans dans le domaine des ressources humaines, du commerce et du marketing.



Mes compétences :

Accueil téléphonique et physique

Saisie de la paye des intérimaires et de la factur

Entretiens de recrutement

Contrôle de références

Prise de commandes

Gestion des documents administratifs

Relance réglement

Organisation d'un événement