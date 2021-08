Nicolas HERY

Un parcours atypique en quelques années : passé de la communication au journalisme, j'ai eu la chance de goûter à la réactivité du net grâce au web-journalisme. Rapidement, j'ai pris plaisir à maîtriser les outils de gestion de contenu utilisés pour publier mes rédactions. Ma formation s'est ensuite enrichie d'une licence professionnelle fortement axée sur le développement de sites internet. Le Master 2 est venu complété le cursus par l'élargissement des domaines de compétences (développement de logiciels) en vue de l'expertise projets et par l'acquisition de multiples connaissances systèmes, réseaux et serveurs.

Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir mettre en application l'ensemble de ces compétences. A la fois développeur et chef de projet, je prends en charge le suivi complet de projets web, principalement dans le domaine institutionnel et corporate.



Mes compétences :

Informatique

Développement web

Intégrateur web

Webmaster

Communication

Php

Développeur

Html

Gestion de projet

Css

Mysql