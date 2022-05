Nicolas HOGNON

+ Depuis Janvier 2012 je suis responsable du département logiciel chez ePawn.



+ De Mars 2008 à Décembre 2011 j'ai été chef de projet R&D chez Total Immersion. Je me suis occupé de l'équipe qui porte les technologies de Total Immersion sur différentes plateformes et environnements. Je me suis aussi occupé de la gestion de la sortie des versions de nos produits.



+ De Janvier 2006 à Février 2008, j'ai été chef de produits chez Virtools. Je me suis occupé de la suite logiciel Virtools 4 et des produits Web.



+ De Juillet 2000 à Février 2008, j'ai été ingénieur en développement logiciel au sein de l'équipe de R&D de Virtools.



+ D'octobre 1999 à Juin 2000 j'ai été ingénieur informaticien chez Pacte Novation (SSII).



+ J'ai effectué mes études supérieur à l'Université de Marne la Vallée :

- DESS d'Informatique (CRI : Communication Réseau et Image)

- Maîtrise d'Informatique

- Licence d'Informatique

- DEUG MIAS



Mes compétences :

Android

Cocoa

Internet

iOS

Macosx

Mobile

Multithread

Multithreading

Programmation

Programmation réseau

Programmation système

Réalité augmentée

Socket

UIKit

Virtools

Web

Win32