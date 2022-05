Nicolas HORMAIN

Garant de l’image et porte-parole des entreprises, j'ai élaboré et mis en œuvre les plans de communication des l’entreprises oú j'ai exercé mes fonctions.



Selon le contexte d’exercice, j'ai eu sous ma responsabilité la communication interne, externe, la communication financière, les relations presse, les relations publics, la communication de crise et la communication institutionnelle.



Mes compétences :

Communication

Organisation

Fundraising

Design

Médias

Marketing

Gestion

Ressources humaines

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

budgets

Microsoft Works

Microsoft Word

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Access

Journals

Environnemental Management

Audit

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator