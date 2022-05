Nicolas HOSTEIN

Mes quinze années d’expériences, acquises pendant 10 ans au sein d’un cabinet d’audit (KPMG), puis depuis 5 ans en entreprise, m’ont permis d’acquérir une expertise financière dans un contexte international ainsi qu’une bonne compréhension des business model Immobilier et Distribution (BtoC et BtoB).



Mon projet professionnel est dorénavant orienté sur deux pistes principales :

* Directeur financier et administratif (ou secrétaire général) au sein d'une entreprise patrimoniale de type moyenne entreprise.

* Directeur du contrôle de gestion ou bien encore contrôleur financier international au sein d'une holding

* DG en PE ou PI



Force, diplomatie, stabilité, engagement, fidélité sont des mots souvent utilisés pour qualifier mon tempérament .



J’ajoute que je suis immédiatement disponible, et reste à votre disposition.



Mes compétences :

Fiscalité

Immobilier

Finance