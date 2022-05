Actuellement commercial en alternance chez Seablue, entreprise spécialisée dans l'importation et exportation de produits exotiques en surgelés.



Je prépare le diplôme Master BAC+5, Manager de la stratégie et de la politique commerciale au sein de l'Institut Supérieur de Management des Entreprises à Nantes.



Dynamique et volontaire, je souhaite m'investir à 100% pour atteindre mes objectifs et participer au développement de l'entreprise.