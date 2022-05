Nicolas HOULLIER

2008 a marqué mes débuts professionnels au sein de la société ROOWIN, spécialisée en sous-traitance dans le domaine de la synthèse organique.

Après 4 années durant lesquelles je me suis vu confié la responsabilité d'un laboratoire de scale up et au cours desquelles j'ai pris part au développement de synthèse et à la production de composés chimiques sous référentiel GMP,

2012 fut le départ d'une nouvelle aventure avec le déménagement de la société ROOWIN de Romainville (93) à Riom (63) au pays de Vercingétorix.

Durant 2 mois (mai-juin), je suis parti en mission sur le nouveau site afin de remettre en état de fonctionnement les anciens laboratoires de la société Shering-Ploug pour les rendre opérationnels lors du déménagement de la société (juillet).

Après quelques mois de redémarrage de l'activité au cous desquelles j'ai mené à terme des projets variés (chimie médicinale, scale-up, développement...), l'année 2013 a commencé avec la prise de la responsabilité de 2 laboratoires : le kilolaboratoire/laboratoire de développement (production de lots de l'ordre du kilogramme et mise en place de procédés pour leurs transferts à l'atelier pilote) et le kilolaboratoire production GMP (productions de lots de l'ordre du kilogramme sous référenciel GMP).

Relever de nouveaux défis et diversité de mes fonctions sont les moteurs de ma vie professionnelle.

Je suis ouvert à toute opportunité de nouveaux challenges.



Mes compétences :

R&D

Gestion de projet

Chimie