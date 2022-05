JUMPYTOASTY® propose une prestation de service complète (corrections orthographiques, syntaxiques et reformulations) accompagnant des Exécutives Étudiant(e)s en Formation Professionnelle Continue, spécifiquement pour les préparations de thèses et de mémoires professionnels et/ou de soutenances attenantes.



Ce service est calibré pour le/la futur(e) impétrant(e) engagé(e) dans une formation post-bac de type exécutive, idéalement diplômante, RNCP de niveau I, de niveau II ou encore d’une certification de dimension équivalente. Exemples : Masters, MBAs, Executive Mastères Spécialisés®, etc.



JUMPYTOASTY® publie en outre :

- COMMENT BIEN CHOISIR SA FORMATION CONTINUE À COUP SÛR ? Le Guide de l'Exécutive Étudiant : Devenir une Ressource de Valeur



Mail : nicolas.hourlier@jumpytoasty.com



Mes compétences :

• Excel Perfectionnement (2010)

Métier de Chef d’équipe (Institut F.Bocquet) 2005

• TOEFL (Octobre 1996)

Manager de proximité - Leadership (Cegos) Mai 2006

• Animer & Diriger une équipe (Cegos) Avril 2010

Essentiel Droit du Travail pour Managers(Fev 2013)

Management de la Sécurité FNAC (Mars 2013)

Créer un site Web avec WordPress (Cegos) 2016